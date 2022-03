Tommy Paul. L'americano sorride al terzo set, sul risultato finale di 6-2 4-6 7-6. Sliding doors clamorose nel day 5 di Indian Wells: il tabellone del singolare maschile si impoverisce improvvisamente con le sorprendenti eliminazioni di Sascha Zverev, Felix Auger-Aliassime e Andy Murray al secondo turno. Sul cemento californiano, uno Zverev ancora sbigottito dalle ripercussioni della sua sfuriata ad Acapulco , stecca l'esordio contro

Alex De Minaur nel terzo turno. Proprio quest'ultimo ha avuto la meglio nel derby contro il connazionale John Millman, strappando un convincente 7-6 6-3 ai suoi danni. Il tedesco aveva potuto partecipare al primo Masters1000 stagionale grazie a una "squalifica farsa" dopo gli episodi di Acapulco, ma evidentemente questa spinta non è bastata a rimettere in moto il suo miglior tennis. Il padrone di casa Tommy Paul si trova per le mani una ghiotta chance per scalare il ranking, e se la vedrà con l'australianonel terzo turno. Proprio quest'ultimo ha avuto la meglio nel derby contro il connazionale John Millman, strappando un convincente 7-6 6-3 ai suoi danni.

Auger-Aliassime e Murray steccano, Rublev sorride

Ma i colpi di scena di giornata non finiscono qui: out dal torneo anche Felix Auger-Aliassime, numero 9 del ranking, e l'ex numero uno al mondo Andy Murray. Il canadese ha mollato la presa al terzo set contro un incandescente Botic van de Zandschulp, vincente 7-6 6-7 6-3 dopo 3 ore e 18 minuti di battaglia. L'olandese sfiderà Miomir Kecmanovic ai sedicesimi: il serbo a sua volta si è reso protagonista di un altro upset ai danni del croato Marin Cilic, superato 6-7 6-3 7-6 dopo più di 3 ore di gioco.

Andy Murray invece, non è riuscito a strappare nemmeno un set dalle mani del kazako Bublik, vittorioso 7-6 6-3. Bublik dovrà giocare il prossimo incontro con Grigor Dimitrov (n.35 del ranking), uscito vittorioso dalla partita contro l’australiano Jordan Thompson (n.78 del ranking) per 7-6 (3) 6-2. Giusto sottolineare anche l’eliminazione del n.16 del ranking Pablo Carreno Busta contro il connazionale Jaume Munar (n.99 del mondo) per 4-6 6-4 7-6 (4) e sarà dunque quest’ultimo ad affrontare l’americano Taylor Fritz (testa di serie n.20).

Uno dei pochi big sorridenti è Andrey Rublev: il moscovita ha disputato una gara d'autorità sul tedesco Dominik Koepfer, arresosi sul 7-5 6-4 dopo un'ora e 46 minuti di contesa. Il russo, nonostante le crescenti tensioni politiche attorno a sè, continua il filone positivo: dopo la vittoria nel 500 di Dubai, proverà a sorprendere tutti nel 1000 californiano. Sulla sua strada, ai sedicesimi, troverà Frances Tiafoe.

Halep e Kerber brillano, out Raducanu

Tante uscite di scena illustri anche nel tabellone femminile: a partire da Coco Gauff, che stecca il big match contro l'inossidabile Simona Halep. La rumena si impone 6-3 6-4 e rovina il 18° compleanno alla stella americana. A tal proposito, troppi regali da parte della statunitense, specialmente col dritto, che offre alla Halep il derby rumeno contro Cirstea al terzo turno. Schiacciante la prestazione di Angelique Kerber: la tedesca liquida Daria Kasatkina in appena 62 minuti sul punteggio finale di 6-2 6-1. Ai sedicesimi Kerber sfiderà Iga Swiatek in un match inedito. La polacca ha tenuto testa a Clara Tauson in tre set, 6-7 6-2 6-1, dando prova di grande reattività.

Emma Raducanu invece saluta anzitempo il torneo americano: la campionessa US Open inciampa nuovamente, stentando a brillare contro la numero 79 del ranking Petra Martic. Raducanu deve faticare al tiebreak per aggiudicarsi il primo set, salvo poi arenarsi completamente nei successivi due, sul punteggio finale di 6-7 6-4 7-5.

