Si apre la settima giornata di Indian Wells: il tabellone ATP ormai orfano di Novak Djokovic (respinto dagli Stati Uniti in quanto non vaccinato), prosegue con le corsa di Nadal, oggi però non in campo. Djokovic che comunque grazie al ko di Medvedev è pronto a tornare da lunedì di nuovo n°1 del mondo. Il regno del russo è durato pochissimo fin qui. L'highlight di giornata sarà subito Matteo Berrettini, che cerca un posto agli ottavi di finale: doverà vedersela con Harris. Noi vi terremo come sempre compagnia fino alla 00:00 circa con aggiornamenti, risultati in tempo reale.

17:10 - Kyrgios, protagonista nella notte

Nella notte c'è stata la vittoria di Sinner , ma anche quella di Kyrgios, in una partita attesissima in quanto i due si erano pizzicati tempo fa su Twitter. Un doppio 6-4 per l'australiano, intoccabile al servizio. Qui sotto gli highlights della partita.

17:00 - L'order of play del day 7

Il programma di giornata è subito succoso per i colori italiani, con Matteo Berrettini, unico azzurro in campo oggi, impegnato sul campo 2 contro il sudafricano Harris. Appuntamento tra due ore: dalle 19:00 si parte. Sul centrale tanto tennis femminile, che oggi inizia a giocare i match che metteranno in palio i quarti di finale: Cirstea-Halep, Swiatek-Kerber, a chiudere il programma in piena notte italiana poi un bel Rublev-Tiafoe.

