Il nuovo campione dell’ATP di Los Cabos è Daniil Medvedev, che si sblocca in questa stagione, conquistando il suo primo titolo nel 2022. E’ la il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-5 6-0 e succedendogli nell’albo d’oro, visto che proprio Norrie aveva vinto l’ultima edizione del torneo messicano. E’ la 14ª affermazione in carriera per il tennista russo , la prima da quando è numero uno del mondo, superando in finalee succedendogli nell’albo d’oro, visto che proprio Norrie aveva vinto l’ultima edizione del torneo messicano.

Una finale durata poco meno di un’ora e mezza di gioco e rimasta in equilibrio nel solo primo set. Medvedev ha vinto il torneo senza concedere nemmeno un set, mentre Norrie è totalmente crollato nella seconda frazione, dove ha avuto numerosi problemi al servizio, vincendo appena il 31% dei punti con la prima.

Un inizio di partita equilibrato ed il primo scossone arriva nel quinto gioco, con il break realizzato da Medvedev. La reazione di Norrie non si fa attendere ed ecco l’immediato controbreak. Il russo ritorna, però, subito avanti nel set, togliendo a zero la battuta nel settimo gioco. Medvedev ha l’occasione di servire per il primo set, ma non la sfrutta e subisce il break nel decimo gioco. Come già accaduto in precedenza, però, Norrie perde ancora una volta subito la battuta e poi di conseguenza il set sul 7-5.

Il secondo set è un monologo del russo e la sua striscia di game consecutivi arriva ad otto. Infatti il russo ottiene subito il break in apertura e poi lo replica anche nel terzo e nel quinto gioco. E’ un set dominato e chiuso da Medvedev in suo favore per 6-0, con il russo che può festeggiare il primo titolo dell’anno.

