Sarà tra Daniil Medvedev e Cameron Norrie la finale del torneo ATP di Los Cabos. Il russo prosegue nel suo cammino perfetto sul cemento messicano, che ha segnato anche il ritorno nel circuito dopo l’ultima apparizione sull’erba a Maiorca. Adesso si ritroverà di fronte il britannico, che prosegue nella sua difesa del titolo dello scorso anno, confermando di trovarsi benissimo a Los Cabos.

Ad

Quarta finale della stagione per il numero uno del mondo, la ventiseiesima della carriera (i titoli finora sono 13). Medvedev è ancora alla ricerca del primo titolo del 2022, dopo aver perso nell’ultimo atto degli Australian Open, Hertogenbosch ed Halle. Una netta affermazione quella del russo in semifinale contro Miomir Kecmanovic, che ha saputo resistere solo nel primo set, crollando poi nella seconda frazione, con Medvedev che si è imposto con il punteggio di 7-6 6-1 allo scoccare dell’ora e mezza di gioco.

ATP, Los Cabos Medvedev in semifinale con Kecmanovic. Aliassime sfiderà Norrie IERI A 07:25

Come detto ora Medvedev se la vedrà con Cameron Norrie. Undicesima finale della carriera per il britannico che punta al terzo titolo in questo 2022, che lo ha visto vincere sul cemento a Delray Beach e sulla terra rossa a Lione. Il campione uscente di Los Cabos ha superato in semifinale Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e venti minuti di gioco, con il canadese che ha avuto anche due chance nell’ultimo game di recuperare il break di svantaggio, ma Norrie ha chiuso al secondo match point.

RISULTATI ATP LOS CABOS 2022

Medvedev (Rus) b. Kecmanovic (Srb) 7-6 6-1

Norrie (Gbr) b. Auger-Aliassime (Can) 6-4 3-6 6-3

Medvedev scherza: "Felice, di solito il lunedì ero già fuori dal torneo"

ATP, Los Cabos Medvedev, ritorno con vittoria. Avanzano Aliassime e Norrie 04/08/2022 A 07:05