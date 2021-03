Non è stato un esordio da ricordare quello per Jack Draper, tennista n°316 al mondo. Per la prima volta nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore grazie a una wild-card, il classe 2001 inglese ha infatti dovuto gestire un momento di grande spavento.

Contro il veterano Kukushkin l’inglese è infatti collassato in campo, accasciandosi al suolo e passando qualche momento di spavento. Forse la tensione per la prima volta, sicuramente lo sforzo fisico, ma Draper non ha retto, ed è così andato ko dal punto di vista fisico.

Aiutato dallo staff, Draper si è rialzato qualche minuto dopo. Il mancino britannico è stato però costretto, ovviamente, al ritiro. La sua prima volta nel mondo del circuito ATP a livello maggiore è un'esperienza da dimenticare.

