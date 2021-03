Una prova di carattere. Perché non si può sempre vincere brillando o incantando. Lo sa bene Lorenzo Sonego che nel suo percorso alla scalata del tennis mondiale – che lo vede oggi alla posizione n°34 del mondo – ha imparato a vincere anche partite come quella odierna. Contro Bjorn Fratangelo, attualmente fuori dalle 200 posizioni del ranking ATP ma con un passato da Top100, il piemontese ha dovuto avere testa e pazienza.

Fratangelo infatti conosce bene questi campi e questa superficie. E Sonego si è trovato a dover gestire una partita tutt’altro che semplice. Un avvio subito a inseguire ad esempio, con un break strappato ‘a freddo’ dall’avversario ma immediatamente rintuzzato da Sonego. Così come la reazione di un giocatore che con servizio e dritto è stato in grado di vendere cara a Sonego tutta la partita. Il piemontese infatti non ha brillato, ma è stato efficace nei due momenti chiave. Il primo, nel decimo game del primo set. Sonego, che era scappato avanti 4-2, si era infatti fatto riprendere dal controbreak dell’avversario. Nell’ultimo turno di servizio del set per Fratangelo però il break subito da un solito e attento Sonego è costato il set. E poi, naturalmente, il finale del tie-break del secondo set. Dopo un grandissimo equilibrio e un punteggio che ha seguito con costanza i turni di servizio, Sonego era finito sotto di un mini-break nel momento peggiore: 5-4 e due servizi Fratangelo. Il piemontese è restato freddo, ha giocato bene i suoi punti e ha inserito la freccia. Tre punti consecutivi e tanti saluti alla lodevole resistenza di Fratangelo, che è finito col lanciare il cappello a terra, in segno di disappunto per una partita giocata alla pari ma scappata via forse in modo anche beffardo.

Va bene così al tennis italiano, che centra con Sonego la prima vittoria di giornata. Per il piemontese questo 6-4 7-6(5) vale l’accesso al terzo turno contro uno tra Galan e de Minaur. E la scalata continua.

