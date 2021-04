La capacità di risorgere quando chiunque altro avrebbe ceduto, la straordinaria abilità nel giocare divinamente i punti importanti, l'incredibile leggerezza di un 19enne con la testa di un veterano. Jannik Sinner è in finale al Masters 1000 di Miami. Teniamocelo stretto. Roberto Bautista Agut viene rimontato e si arrende dopo due ore e 27 minuti di grandissima battaglia: è l'azzurro a staccare il pass per la finale, contro Rublev o Hurkacz, in una domenica di Pasqua che celebrerà definitivamente la resurrezione del tennis italiano. A prescindere da come finirà il futuro ci lascia speranze di gloria.

Bublik: “Sinner non è umano, durante la partita lo chiamavo robot”

ATP, Miami Sinner da impazzire! Disinnesca Bublik e vola in semifinale 31/03/2021 A 19:03

ATP, Miami Sinner, altro test da grande: la scalata a Top 30 in due anni 31/03/2021 A 11:54