Sinner fa tennis, Kyrgios fa il matto. Se dovessimo riassumerla, portala al succo, è questa la sentenza che arriva dal Grandstand di Miami, dove nel primo incrocio tra i due in carriera agli ottavi di finale del Masters 1000 americano Jannik Sinner si è preso la vittoria per 7-6 6-3 . Rivivi i migliori colpi del match in una sintesi di 4':