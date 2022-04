dall'inviato a Monte Carlo - Non riesce il tris a Lorenzo Sonego. Dopo la vittoria lo scorso febbraio a Rio e soprattutto deve arrendere a Laslo Djere. Nel secondo turno del Masters 1000 di Monte Carlo Sonego si arrende al tennista serbo in due set – 6-4 6-4 il punteggio. - Non riesce il tris a Lorenzo Sonego. Dopo la vittoria lo scorso febbraio a Rio e soprattutto quella della scorsa primavera a Cagliari , che valeva un titolo ATP, il tennista piemontese questa volta si. Nel secondo turno del Masters 1000 di Monte Carlo Sonego si arrende al tennista serbo in due set – 6-4 6-4 il punteggio.

Una partita equilibrata, ma in cui Sonego ha pagato la partenza “a handicap”: sotto 0-4 in maniera davvero troppo rapida, Sonego ha saputo caricarsi con l’aiuto del pubblico, totalmente dalla sua parte. Una tribunetta “tutta italiana” da cui Sonego come sempre ha saputo trarre energia, alimentando il suo spirito di combattente. Non è servito però per recuperare il primo set. Djere, che ha bruciato uno dei due break di vantaggio al momento di chiudere il set, ha tremato solo sul 5-2 e non sul 5-4.

Soprattutto al servizio, decisivo per rimettere in piedi una partita in cui col rovescio aveva concesso davvero un po’ troppi punti gratuiti. Ne è venuta fuori una battaglia decisamente più equilibrata, ma nel nono game Sonego ha pagato – ancora una volta – un paio di gratuiti di troppo, che uniti a due risposte profonde e insidiose di Djere hanno regalato il break decisivo al serbo. Un peccato, davvero, anche perché nell’ultimo game di battuta, il serbo, aveva concesso due palle dell’immediato controbreak: entrambe sprecate da Sonego con due risposte tutto fuorché impossibili. Insomma, non è stato un Sonego brillantissimo. E il momento parlava chiaro. Dal match vinto con Djere proprio a Rio fino ad oggi il piemontese aveva vinto solo una partita: Sonego, una volta dentro il match, ha provato a giocarsela con le sue armi.in cui col rovescio aveva concesso davvero un po’ troppi punti gratuiti. Ne è venuta fuori una battaglia decisamente più equilibrata, ma nel nono game Sonego ha pagato – ancora una volta – un paio di gratuiti di troppo, che uniti a due risposte profonde e insidiose di Djere hanno regalato il break decisivo al serbo. Un peccato, davvero, anche perché nell’ultimo game di battuta, il serbo, aveva concesso due palle dell’immediato controbreak: entrambe sprecate da Sonego con due risposte tutto fuorché impossibili. Insomma, non è stato un Sonego brillantissimo. E il momento parlava chiaro. quella dell’altro giorno con Ivashka . Adesso lo rivedremo a Barcellone, dove è iscritto per l’ATP 500. La stagione sul rosso è appena iniziata. C’è tempo per provare a ritrovare fiducia e brillantezza. Al terzo turno però va Djere: sfiderà Tsitsipas.

