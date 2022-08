Hanno abituato allo spettacolo, hanno un ottimo rapporto, la nuova rivalità può diventare il punto di riferimento del tennis nei prossimi anni. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due che non ci stanno a perdere, nemmeno in allenamento. E così, a Montreal, dove sono entrambi impegnati nel Masters 1000 al via da lunedì, ne è venuto fuori spettacolo anche quando in palio non c’è “niente”. Uno scambio pazzesco, infinito, è già stato definito “punto del torneo” ancora prima che il torneo inizi. Recuperi incredibili e tocchi di fino, alla fine Jannik fa cadere a terra un Carlos stremato dalla corsa.

Dopo Wimbledon e la più recente finale di Umago, Sinner e Alcaraz promettono di darsi battaglia anche a Montreal e per tutta l’estate del cemento americano. Il bello insomma deve ancora incominciare.

