Matura peraltro il secondo k.o. negli scontri diretti con Hurkacz, col polacco che è rimasto ora l'unico vincitore di un Masters 1000 nel tabellone di Montreal e ora attende, in semifinale, Casper Ruud (che ha dominato contro Felix Auger Aliassime per 6-1 6-2). Kyrgios ha invece ceduto di testa e di fisico, ovviamente a causa dei numerosi impegni affrontati nelle ultime settimane: l'australiano ha giocato un match caratterizzato da molte sue particolari espressioni e da qualche problema fisico alla schiena, oltre a lamentarsi per l'eccessiva lunghezza del toilet break di Hurkacz tra secondo e terzo set.

Nonostante questa sconfitta, dal 15 agosto 2022 Kyrgios ritornerà in Top-30 dopo oltre due anni e mezzo - attualmente è il numero trentasette del ranking - ed è comunque certo di essere testa di serie al prossimo US Open. Per Hurkacz è invece la quarta semifinale in un Masters 1000 - la dodicesima complessiva nel circuito maggiore - che gli consentirà di mantenere un posto in Top-10 e fare passi avanti nella classifica Race.

