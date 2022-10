torneo ATP250 di Napoli continua a far parlare di sé per le grosse criticità che lo stanno accompagnando. è l’umidità a non consentire il corretto sviluppo dei match. Come è noto, si parla di un evento outdoor sul celebre lungomare partenopeo e, al calare del sole, il fattore si fa decisamente preoccupante, aumentando la scivolosità della superficie su cui si gioca. Pertanto, quest’oggi, sono stati completati solo tre match sul campo principale, Una situazione complicatissima. Ilcontinua a far parlare di sé perche lo stanno accompagnando. Dopo i ritardi dovuti all’allestimento del campo che ha costretto i tennisti ad affrontare le qualificazioni a Pozzuoli e successivamente a dividere le partite di singolare e di doppio tra la località citata e capoluogo campano,. Come è noto, si parla di unsule, al calare del sole,, aumentando. Pertanto, quest’oggi, sono stati completati solo anche perché la sfida tra Luca Nardi e Corentin Moutet , già interrotta ieri per lo stesso motivo, ha avuto un andamento assai lungo (3 ore e 32 minuti di gioco).

Pertanto, la partita sul Centrale tra l’ungherese Marton Fucsovics e il cinese Zhang è stata interrotta sul punteggio di 6-4 nel primo set per l’asiatico e 2-2 nel secondo. Stesso destino per il confronto sul Campo d’Avalos tra il croato Borna Gojo e il serbo Laslo Djere (6-4 per il serbo nel 1° set e 5-5 nel 2°). L’organizzazione ha comunicato ufficialmente che tutto slitta a domani e questo comporta che ci saranno quattro match di primo turno da finire e tutti gli ottavi di finale da disputare. Doveroso parlare di una brutta figura e anche gli spettatori non l'hanno presa bene e si sono riversati verso i gazebo dell'organizzazione per ottenere l'immediato rimborso. In coda la gente ha preso ad urlare tutto il disappunto per una situazione davvero complicatissima, e domani i match da programma saranno ben 12... Ma si disputeranno tutti o no?

