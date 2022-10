Matteo Berrettini esce sconfitto esce sconfitto dal derby in finale dell'Atp 250 di Napoli contro Lorenzo Musetti . Il carrarino ha vinto 7-6 6-2. Già dai primi scambi il tennista romano ha dimostrato di non essere al meglio della condizione ed è crollato nel secondo set. Berrettini ha parlato dei suoi problemi fisici in conferenza stampa

"Quest'anno ci sono momenti in cui ho pensato 'Mi fermo, mi fermo per sempre'. Poi è passato, ma lo sconforto porta a chiederti se sei fatto per questo sport. Poi mi sono detto che dovevo reagire ed anche per questo motivo ho giocato e non ho mollato in semifinale, non volevo arrendermi a queste cose. Voglio essre chiaro: io mi sento fortunatissimo a fare quello che faccio, sono contento della mia carriera".

Sull'infortunio al piede

"Come sto? Non lo so, non so cosa è successo. Il piede sta abbastanza male ma questo non toglie nulla alla vittoria di Lorenzo. Nel corso della gara il dolore è diventato più forte, ma la partita già era nella direzione di Lorenzo. Adesso verrò se riuscirò a giocare Vienna".

Berrettini è già stato inserito nel tabellone dell'ATP 500 di Vienna (salvo decisioni dell'ultimo momento debutterà martedì contro Evans) e chiuderà la stagione a Parigi-Bercy, provando a inseguire fino all'ultimo il sogno Atp Finals . A novembre indosserà la maglia della Nazionale nelle Finals di Coppa Davis.

