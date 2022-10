Tutto facile per Novak Djokovic nel primo turno dell’ATP500 di Astana. Sul veloce indoor kazako, il n.7 del mondo ha impressionato per solidità e qualità contro il cileno Cristian Garin. Il sudamericano è stato letteralmente spazzato via dal tennis del serbo, impostosi con un perentorio 6-1 6-1 in 62′ di gioco.

Un match a senso unico, come si suol dire, in cui Nole ha dato conferma di quanto già si fosse notato a Tel Aviv (Israele), dove il nativo di Belgrado ha vinto il suo 89° titolo nel circuito maggiore. Negli ottavi di finale, dunque, ci sarà ad attenderlo l’olandese Botic van de Zandschulp che avrà davvero una brutta gatta da pelare.

Nel primo set assiste fin dal primo quindici alla versione “Djokovic, the wall“. Un autentico muro il balcanico e per Garin poco da fare. Il sudamericano spinge a più non posso, ma il break in apertura si tramuta in realtà. Nole non ha pietà e soprattutto con il rovescio lungolinea è devastante. Sul lato destro di Garin il serbo insiste e di ulteriori break ne arrivano nel quinto e nel settimo game, con il 6-1 conclusivo.

Nel secondo set lo spartito non cambia e Garin è sempre con il fiatone. Il cileno salva una palla break nel secondo gioco, ma deve alzare bandiera bianca nei successivi quattro giochi. Un soliloquio di Djokovic dal sapor di perfezione, rappresentato dal 6-1.

Guardando le statistiche, ci sono 4 ace di Nole, con l’81% dei punti vinti con la prima di servizio e l’86% dei quinti conquistati con la seconda battuta. In risposta percentuali altrettanto rilevanti con il 53% e il 67% dei punti conquistati rispetto alla prima e alla seconda di servizio di Garin.

