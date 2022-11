Fabio Fognini esce al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022. Il Grigor Dimitrov: 6-0 7-5 il punteggio finale al termine di un confronto dalle facce abbastanza variegate, e non solo per il diverso andamento dei set. Dimitrov, dunque, sfiderà Carlos Alcaraz, che nel frattempo ha superato con un doppio 6-4 il giapponese Yoshihito Nishioka. Si apre con difficoltà il match di Fognini, che nel secondo game deve già salvare una palla break con una buona prima. Sulla seconda chance, però, è il ligure che mette il dritto in rete. La rottura diventa rapidamente prolungata, e arriva un altro servizio ceduto, stavolta a zero. E il rischio di 6-0 diviene serissimo, tant’è che ci sono due set point annullati con altrettante valide prime da Fognini, sovrastato dai propri errori e da un Dimitrov che fa lo stretto necessario. Il gioco si allunga, le chance del bulgaro di chiudere diventano sempre di più, e all’ottava, dopo diversi tentativi fermati da varie soluzioni del ligure, l’ex numero 3 del mondo approfitta di un rovescio in rete per siglare l’effettivo 6-0. Il ligure viene sconfitto in un’ora e mezza dal bulgaro: 6-0 7-5 il punteggio finale al termine di un confronto dalle facce abbastanza variegate, e non solo per il diverso andamento dei set. Dimitrov, dunque, sfiderà, che nel frattempo ha superato con un doppio 6-4 il giapponese. Si apre con difficoltà il match di Fognini, che nel secondo game deve già salvare una palla break con una buona prima. Sulla seconda chance, però, è il ligure che mette il dritto in rete. La rottura diventa rapidamente prolungata, e arriva un altro servizio ceduto, stavolta a zero. E il rischio di 6-0 diviene serissimo, tant’è che ci sono due set point annullati con altrettante valide prime da Fognini, sovrastato dai propri errori e da un Dimitrov che fa lo stretto necessario. Il gioco si allunga, le chance del bulgaro di chiudere diventano sempre di più, e all’ottava, dopo diversi tentativi fermati da varie soluzioni del ligure, l’ex numero 3 del mondo

Dopo un intervento breve del fisioterapista sul braccio sinistro di Fognini si ricomincia, e per Dimitrov è già tempo di salire sull’1-0. Due palle break giungono: annullamento, palla chiamata fuori anzi no (intervento del Falco), proteste del bulgaro, game che si allunga. E, finalmente, servizio tenuto dal ligure, che poi, sfruttando due errori di dritto avversari, ha a propria volta la palla per andare avanti di un break, sulla quale però Dimitrov si avventa bene a rete. Si tratta solo di un sussulto: altri errori portano il taggiasco a subire il break, ma stavolta il bulgaro restituisce il favore a 30 di dritto. Dopo qualche game di equilibrio, nel decimo Fognini annulla un match point con un dritto dal centro, e poi un secondo con una palla corta di dritto da brividi; il 5-5 arriva dopo una lunga e vibrante lotta. Nel 12° game, però, due errori e un doppio fallo consegnano tre ulteriori opportunità di chiudere al bulgaro. Ed un altro doppio fallo, sul 30-40, sentenzia che il match è finito e Dimitrov è agli ottavi. Per quanto riguarda il lato statistico, 15 vincenti e 14 errori gratuiti per Dimitrov contro un 16-33 da parte di Fognini. Il bulgaro lega la propria vittoria soprattutto a una prima di servizio da 25 punti su 29, mentre Fognini, quasi a sottolineare la difficoltà dei suoi game in battuta, serve 87 volte la prima contro le 47 del suo avversario.

