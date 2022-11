Basilashvili, Lorenzo Musetti si gioca l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il n° 4 del mondo, il norvegese Casper Ruud. Per Lorenzo si tratta del primo ottavo di finale in carriera a livello 1000 al di fuori della terra battuta, il quarto in totale. Un solo precedente tra i due, nelle qualificazioni degli Internazionali d'Italia 2019, vinto da Ruud in due set. Dopo aver battuto Cilic si gioca l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il n° 4 del mondo, il norvegese Casper Ruud. Per Lorenzo si tratta del primo ottavo di finale in carriera a livello 1000 al di fuori della terra battuta, il quarto in totale. Un solo precedente tra i due, nelle qualificazioni degli Internazionali d'Italia 2019, vinto da Ruud in due set.

Musetti-Ruud, quando si gioca

Ad

Musetti-Ruud, partita valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, è in programma giovedì 3 novembre 2022.

ATP, Parigi Musetti-show con Basilashvili: l'azzurro si regala Ruud 3 ORE FA

Musetti-Ruud, dove vederla

Tutte le partite del Masters 1000 di Parigi-Bercy saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il canale di riferimento è Sky Sport Tennis.

Musetti: "Vittoria pesante, me la sono meritata una bella Margherita!"

ATP, Parigi Musetti impeccabile a Bercy: Cilic si arrende in 2 set IERI ALLE 14:47