Il, meglio conosciuto come torneo di Parigi-Bercy, ha messo di fronte l’esperto Stanislas Wawrinka e il teenager. I due sono separati nel ranking da numerose posizioni, il 19enne è infatti 18° e lo svizzero 153°. Eppure il match è stato scoppiettante e il danese, reduce da tre finali consecutive , ha dovuto fare gli straordinari per ottenere il passaggio del turno. 4-6, 7-5, 7-6: una vittoria in rimonta che ha dato slancio al baby, ora agli ottavi di finale. Della sfida con Wawrinka ha fatto discutere però il momento della. Il veterano infatti, giunto nelle vicinanze del ragazzo talentuoso, gli ha detto qualcosa all’orecchio. “”, questo il messaggio di Stan, che si riesce a ricostruire abbastanza bene ascoltando l’audio dei video circolati sul web. La reazione di Rune è poi coerente: diventa subito serio e pare anche un po’ sorpreso.

Gli atteggiamenti di Rune sono già stati al centro di dibattiti in passato. Un anno fa era stato multato dall’ATP al Challenger di Biella per commenti omofobi durante la partita contro Etcheverry. Più noto invece l’episodio del bisticcio con Ruud dopo i quarti di finale del Roland Garros, scaturito dalla reazione irritata del norvegese dopo il saluto finale e continuato poi negli spogliatoi. Ad irritare il rivale svizzero sarebbero state invece, secondo Ubitennis, delle parole rivolte dal danese al suo box durante il terzo set. Wawrinka è scivolato nello svolgimento di un punto quindi poi a gioco fermo si è asciugato e ha fatto stretching alla caviglia destra. E così si è verificata un’interruzione abbastanza lunga. “Quanto tempo ci mette questo”, avrebbe detto Rune mimando il segno dell’orologio sul polso.

La testa di serie n.1 del futuro torneo Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals , che si terrà dall’8 al 12 novembre a Milano, è stato pacato nel post partita e non ha scatenato una polemica. “”, ha twittato Rune. La madre, che è anche manager del tennista, ha però alzato la voce per difenderlo: “”. Wawrinka non ha proferito parola se non un semplice “” in una storia Instagram in cui si riferiva a Rune. Una sua replica alla madre difficilmente arriverà, conoscendo il personaggio. Ed è meglio così.