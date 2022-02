Il torneo Rio Open, di categoria ATP 500, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro, in Brasile, ha visto la pioggia bloccare il programma degli ottavi di finale del tabellone principale del singolare maschile, che verranno completati venerdì 18, quando si giocheranno anche tutti i quarti di finale.

Rinviata anche la sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il padrone di casa brasiliano Thiago Monteiro, che si giocherà alle ore 18.30 italiane sul Quadra Guga Kuerten: il vincitore tornerà poi in campo per i quarti di finale nel quarto match di giornata contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’argentino Federico Delbonis.

Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-Monteiro ed il successivo quarto di finale in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, nonché in streaming gratuito su supertennis.tv ed in abbonamento su Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match.

NUOVO PROGRAMMA BERRETTINI-MONTEIRO ATP RIO DE JANEIRO 2022

Venerdì 18 febbraio

Quadra Guga Kuerten A partire dalle ore 18.30

R16 (1) MATTEO BERRETTINI VS (WC) Thiago Monteiro

A seguireR16 Federico Delbonis VS (7) Carlos Alcaraz riprende da 4-5 15-30*



Non prima delle ore 21.00 QF (PR) Pablo Andujar VS (3) Diego Schwartzman

A seguire QF (1) MATTEO BERRETTINI o (WC) Thiago Monteiro VS Federico Delbonis o (7) Carlos Alcaraz





