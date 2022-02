Berrettini (Fognini (Alcaraz si ripete e in meno di 24 ore trova la terza vittoria, quella che gli vale il titolo di Rio. Questa volta il malcapitato è l'argentino Diego Schwartzman che perde la finale per 6-4, 6-2 nel giro di 1h28'. Per il 18enne tennista spagnolo è il secondo titolo ATP in carriera, dopo il successo all'Open di Umago (250), in Croazia, a luglio 2021. Il murciano dimostra di avere nel proprio bagaglio una gran prima e di essere molto efficace nella gestione delle palle break (cinque su sei vinte nella sfida contro Schwartzman). Sarà in top 20 ed è il giocatore più giovane a farlo dal 1993, quando a quell'epoca si impose un certo Andrei Medvedev (che scalò fino alla 4a posizione del ranking). È nata una stella? No, già l'avevamo visto all'opera e siamo davvero curiosi di vedere quanto crescerà nei prossimi mesi. Dopo aver battuto 6-2; 2-6; 6-2 ) e 6-2; 7-5 ) nella stessa giornata,si ripete e in meno di 24 ore trova la terza vittoria, quella che gli vale il titolo di Rio. Questa volta il malcapitato è l'argentinoche perde la finale per 6-4, 6-2 nel giro di 1h28'. Per il 18enne tennista spagnolo è il secondo titolo ATP in carriera, dopo il successo all'Open di Umago (250), in Croazia, a luglio 2021. Il murciano dimostra di avere nel proprio bagaglio una gran prima e di essere molto efficace nella gestione delle palle break (cinque su sei vinte nella sfida contro Schwartzman). Sarà in top 20 ed è ilquando a quell'epoca si impose un certo(che scalò fino alla 4a posizione del ranking). È nata una stella? No, già l'avevamo visto all'opera e siamo davvero curiosi di vedere quanto crescerà nei prossimi mesi.

Ad

Cronaca

ATP, Rio de Janeiro Alcaraz giustiziere degli azzurri: dopo Berrettini, ko anche Fognini 16 ORE FA

Avvio di gara non pimpante per Alcaraz che sembra patire un po' di stanchezza, con Schwartzman che strappa la battuta all'avversario già al secondo game. Lo spagnolo ci mette un po' a carburare, ma risponde subito con il contro break e dopo qualche minuto si va sul 2 pari come se non fosse accaduto nulla. Schwartzman resta in partita con le unghie e con i denti, ma Alcaraz guadagna un altro break al settimo game, grazie ad un passante incrociato ingestibile per l'argentino. È il momento chiave per chiudere il set con un 6-4 nel giro di 45 minuti.

Avvio di secondo set molto aggressivo di Alcaraz che strappa subito la battuta al rivale, ma Schwartzman prova a rimanere nel match con un contro break. Lo spagnolo rimette in pista il suo tennis muscolare e si prende tre break consecutivi. Ora Schwartzman non riesce più a reagire e si deve anche arrendere al nuovo colpo dello spagnolo: la palla corta. Set che vola via veloce e in 43 minuti si va sul 6-2 definitivo, e trofeo ad Alcaraz.

Wilander: "Alcaraz ha perso ma presto sarà n°1 del mondo"

ATP, Rio de Janeiro Berrettini non passa l'esame Alcaraz: niente derby con Fognini IERI A 23:22