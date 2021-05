Serviva una grande prestazione, una prova da campione per saltar fuori, come si dice in gergo, da un primo turno così insidioso. Matteo Berrettini era reduce dalle fatiche della finale di Madrid di neanche 48 ore fa e il sorteggio gli ha messo di fronte uno dei peggiori clienti possibili: il georgiano Basilashvili. Nella sua Roma l'azzurro s'impone in rimonta, soffre ma alla fine piega il numero 30 del mondo, già vittorioso in due tornei in questo 2021 (Doha e Monaco di Baviera). Finisce 4-6 6-2 6-4 in due ore e due minuti di testa e lucidità. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà l'australiano Millman: "Ho cercato di immaginarmi questo campo pieno e di prendere energie così perché lo conosco bene ed è un peccato vederlo senza pubblico".

L'inizio è in salita per il romano, poco reattivo con i piedi e Basilashvili prevale nel braccio di ferro da fondocampo. Ha poca spinta con le gambe Berrettini che viene breakkato due volte nel primo set: a nulla serve il contro-break il 3-3 perché, tradito dal servizio, il numero 9 del mondo cede il primo parziale.

Berrettini non si perde d'animo e pian piano entra in partita grazie a una maggiore varietà di colpi e a un rendimento al servizio più in linea con i suoi standard. Lo strappa arriva con il 3-1 seguito da un game durissimo, vinto dal romano dopo aver annullato una palla del contro-break. Basilashvili inizia a sbagliare qualcosa in più e cede per 6-2 il secondo set.

