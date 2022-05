Sembrava una passeggiata dopo il primo set ed invece Jannik Sinner ha dovuto sudarselo il derby ‘generazionale’ contro Fabio Fognini . L’altoatesino dopo aver dominato il primo set, ha subito il ritorno del ligure che ha forzato il terzo set sfruttando i tanti errori forzati di Sinner, che nel terzo set però è stato lucido e cinico a capitalizzare le topiche di un Fognini troppo altalenante nei momenti decisivi del match.

In una sfida infarcita da imprecisioni, c’è stato comunque spazio per ammirare alcune belle giocate. Guardare per credere questo passante in recupero lungolinea di Fognini che gasa il Foro Italico.

ATP, Roma Derby di nervi, Fognini si arrende a Sinner: Jannik agli ottavi UN' ORA FA

Uno dei colpi più belli di Sinner, che a fine partita ha voluto dedicare anche un messaggio alla sua squadra del cuore il Milan, che domenica sarà attesa da una sfida fondamentale contro l’Atalanta che potrebbe avvicinarla alla vittoria dello Scudetto.

Sinner: "Negli ultimi mesi sono cresciuto come giocatore e come persona"

