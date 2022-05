Novak Djokovic, attuale n.1 del mondo, si prepara a esordire agli Internazionali d’Italia di Roma, affrontando direttamente al secondo turno il russo Aslan Karatsev. Il serbo è reduce dalla Carlos Alcaraz, vinta dal giovane iberico. Nella conferenza stampa al Foro Italico, inevitabilmente tante parole di stima e rispetto nei confronti del giovane tennista di Murcia: affrontando direttamente al secondo turno il russo. Il serbo è reduce dalla straordinaria semifinale del Masters1000 di Madrid contro il nuovo fenomeno del tennis mondiale,, vinta dal giovane iberico. Nella conferenza stampa al Foro Italico, inevitabilmente tante parole di stima e rispetto nei confronti del giovane tennista di Murcia:

Carlos è speciale ed è il miglior giocatore del mondo per quanto fatto vedere nel 2022. Il modo in cui ha saputo gestire le varie fasi del nostro match e l’intero torneo…Davvero impressionante, come il suo gioco. E’ un tennista molto completo, può giocare in attacco o in difesa, è fantastico per il tennis che ci sia un giocatore con queste caratteristiche. Ha fatto bene a prendersi una pausa in vista di Parigi perché sarà tra i favoriti“.

Ogni giorno che passa mi sento meglio e mi sento vicino al 100%. La sfida contro Alcaraz mi ha dato risposte importanti anche per come il mio fisico abbia reagito. Sono nella giusta direzione, spero di essere a un grande livello qui a Roma prima di andare al Roland Garros“.

