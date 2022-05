Notte stregata per Rafa Nadal. Il campione spagnolo perde l'ottavo di finale contro Denis Shapovalov dopo tre set di fuoco. 1-6 7-5 6-2 il punteggio favorevole al canadese , che avanza così ai quarti di finale dove incontrerà il norvegese Casper Ruud. A tormentare Nadal non è solo la sconfitta in sè, quanto le dinamiche che hanno condotto ad essa. A metà del secondo set infatti, lo spagnolo ha cominciato a soffrire il riacutizzarsi di un infortunio cronico al piede sinistro. Un problema non da poco per l'attuale numero 4 al mondo, la cui presenza al Roland Garros rimane in bilico per ovvi motivi.