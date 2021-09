Niente da fare per Salvatore Caruso nel primo turno dell’ATP 250 di San Diego. Il nostro azzurro lotta fino alla fine sul cemento californiano contro lo statunitense Taylor Fritz (numero 39 al mondo), ma deve arrendersi in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (2) in un’ora e 44 minuti di partita. Per l’italiano si tratta dell’undicesima sconfitta consecutiva nelle partite di main draw negli eventi al livello tour. Per Fritz, invece, ora l’avventura continuerà negli ottavi di finale, dove troverà il canadese Denis Shapovalov (numero 13 del circuito ATP).

La cronaca del match

Primo set di grande equilibrio. Caruso annulla una palla break sul 2-1, poi mette in difficoltà l’avversario in un game lunghissimo sul 3-3, dove però non arrivano palle break. Il momento decisivo del set è sul 5-4: il numero 39 al mondo mette a segno 2 punti consecutivi dal 30-30 e conquista il primo parziale.

Tie-break fatale. Anche nel secondo set non c’è un vero padrone. Caruso si salva dopo due game lunghissimi sia sull’1-0 che sul 2-1, salvando anche una palla break. Per l’italiano però dall’altra parte non ci sono mai occasioni per allungare (visto anche il clamoroso 100% di punti vinti con la prima di servizio da parte di Fritz nel secondo set) e si arriva così al tie-break. Qui purtroppo non c’è storia: il numero 39 al mondo alza ulteriormente il suo livello di gioco e piazza un parziale di 5 punti a 0 che non lascia spazio a recuperi fino al 7-2 finale.

A pesare pesantemente sul risultato finale sono stati soprattutto i punti messi a segno da Fritz nei momenti chiave, punti arrivati soprattutto grazie a una prima di servizio che quest’oggi ha dato grandissime garanzie allo statunitense. Sono stati infatti addirittura 34/35 (97%) i punti vinti dal numero 39 al mondo con la prima di servizio e 10 gli ace. Per Caruso, invece, i punti con la prima di servizio sono stati 32/45 (71%) mentre gli ace 5. I punti totali conquistati dai 2 tennisti sono stati 79 per Fritz e 65 per l’italiano.

