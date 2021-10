Casper Ruud risponde subito a Jannik Sinner. Il norvegese ha replicato alla vittoria dell’altoatesino a Sofia, dominando la finale del torneo ATP di San Diego, battendo il britannico Cameron Norrie in due set con il punteggio di 6-0 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Si tratta del sesto titolo della carriera, il quinto della stagione dopo Ginevra, Bastad, Gstaad e Kitzbuehel ed il primo sul cemento.

Un successo pesante anche in ottica ATP Finals di Torino. Il norvegese mantiene 400 punti di vantaggio su Jannik Sinner ed allunga anche sul polacco Hubert Hurkcaz (2775). Ruud ha ora 2925 punti ed insieme ad Hurkacz sarebbe qualificato per il Masters, mentre Sinner insegue a 2505 punti. L’ormai imminente Masters 1000 di Indian Wells può davvero risultare decisivo.

Tornando alla finale, è stata una partita senza storia. Ruud ha dominato fin da subito, strappando immediatamente il servizio a Norrie. I game sono stati anche combattuti, ma li ha vinti tutti il norvegese, che ha chiuso il primo set per 6-0 in ventisette minuti. Un po’ più combattuto il secondo set. Dopo un iniziale equilibrio (2-2), Ruud ha tolto la battuta all’avversario nel sesto gioco, allungando sul 4-2. Il norvegese ha poi tenuto a zero il proprio turno di servizio e nel game successivo ha piazzato un altro break, chiudendo il set per 6-2 e conquistando il torneo.

