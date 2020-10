Fantastica vittoria di Marco Cecchinato nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Sardegna contro Albert Ramos . Il siciliano si è imposto in rimonta 4-6 6-1 6-1. Un successo di carattere e tecnica che consente all’azzurro di staccare il pass per la semifinale del torneo del Forte Village.

Primo set che inizia in salita per Cecchinato che dopo essersi fatto annullare una palla break nel secondo game perde il servizio nel gioco successivo (1-2). L’azzurro mostra ancora qualche difficoltà nel quinto game nel quale va sotto 40-15 e perde il secondo break del set (1-4). La reazione del siciliano arriva ma Ramos è bravo a ad annullare la palla break che avrebbe potuto riaprire il parziale (1-5). Nonostante lo svantaggio il tennista italiano mostra una volta di più il suo grande carattere e nell’ottavo game trova il break (3-5), purtroppo lo spagnolo nel successivo turno al servizio non sbaglia e porta a casa il set col punteggio di 6-4.