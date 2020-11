Jannik Sinner non smettte di stupire. A Sofia l'enfant prodige azzurro raggiunge la terza semifinale in carriera dopo Anversa 2019 e Colonia 2020 regolando, in rimonta, il numero 25 del mondo Alex de Minaur 6-7(3) 6-4 6-1 esattamente un anno dopo averlo battuto nella finale delle Next Gen milanesi.