Si ferma ai quarti di finale dell’ATP 250 di Sofia la corsa di Salvatore Caruso. Al tennista siciliano non riesce di ripetere l’exploit già messo in atto con Auger-Aliassime. A vincere il match valido per un posto in semifinale, che per Caruso avrebbe significato miglior risultato in un torneo ATP in carriera, è Richard Gasquet.