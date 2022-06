Matteo Berrettini vola in semifinale all'ATP 250 di Stoccarda! Il tennista romano vince in rimonta il derby azzurro contro Lorenzo Sonego 3-6 6-3 6-4 in due ore e 20 minuti e raggiunge il tedesco Oscar Otte, già qualificato dopo il ritiro di Bonzi ai quarti (due i precedenti, al Roland Garros 2018 e agli US Open 2021, entrambi vinti in 4 set da Matteo). Per Berrettini al rientro dopo quasi tre mesi di stop si tratta della quinta semifinale raggiunta in carriera sull’erba, la seconda dell'anno dopo quella persa contro Nadal agli Australian Open.

Dall'altra parte del tabellone i match tra Kyrgios e Fucsovics e la super sfida tra Stefanos Tsitsipas e l'ex numero uno al mondo, Andy Murray.

Ad

La cronaca del match

ATP, Stoccarda Sonego è un gatto: tuffo alla Panatta che sorprende Berrettini 2 ORE FA

due facce: nel primo set Sonego è esplosivo, reattivo in risposta e arriva ovunque. La prima sfida a livello Atp tra i due grandi amici, compagni di Davis, è spettacolare, emozionante e a, reattivo in risposta e arriva ovunque. Come in questo punto in cui imita il celebre tuffo, marchio di fabbrica di Adriano Panatta. Berrettini ci mette un po' a carburare, deve ancora smaltire le scorie del lungo stop causa infortunio alla mano. Il break del torinese arriva nel sesto game, chiusura sul 6-3. Matteo nei cambi di campo sussurra "Non mi diverto", scrolla le spalle, l'atteggiamento del corpo non è dei migliori.

Nel secondo parziale, però, il romano si scuote, ritrovando brillantezza e punti con il servizio: passa dal 59% ad addirittura il 90% con la prima e allo stesso tempo Lorenzo litiga con la battuta, offrendo la possibilità di rimonta. Risultato? Break nel quarto game, 6-3 e risultato di nuovo in equilibrio. Nel terzo l'inerzia è tutta dalla parte del n° 1 italiano che cresce alla distanza, dimostrando un'ottima tenuta fisica dopo i mesi di assenza dal circuito. Sonego subisce il break fatale nel terzo game. L'allievo di Santopadre non tentenna più e chiude 6-4 con un meraviglioso passante in recupero lungolinea. Abbraccio a rete e tanti sorrisi, la sfida tra amici è rimandata al prossimo torneo.

Berrettini è una certezza: il meglio del successo su Otte in 3'

ATP, Stoccarda Sonego stende Struff: ai quarti sarà derby azzurro con Berrettini IERI A 11:33