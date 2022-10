Il torneo ATP di Tokyo ha i propri semifinalisti. Si sono tenuti durante la mattinata di quest’oggi, 7 ottobre, i quarti di finale del tabellone giapponese, che potrà vantare nella giornata di domani due match di buonissimo livello. Il primo ad ottenere il pass per un posto fra i migliori quattro è Frances Tiafoe: lo statunitense è stato bravissimo a rendere semplice un match sulla carta complicato con Miomir Kecmanovic, con il serbo che è riuscito a sbloccarsi solo dopo aver perso per quattro volte consecutive il servizio. Contro l’eclettico Tiafoe ci sono tracce di continente asiatico con Sonwoo Kwon: il coreano si impone facilmente sullo spagnolo Pedro Martinez e conferma di essere in una settimana di grazia, dove ha raggiunto il miglior risultato stagionale.

Denis Shapovalov e Taylor Fritz. Seconda semifinale in fila per il canadese, che non rischia molto con il croato Borna Coric e tenendo sotto controllo qualsiasi tentativo di ritorno del vincitore di Cincinnati; per Fritz invece nessuna fatica poiché Nella parte bassa del tabellone c’è una sfida tutta nordamericana traSeconda semifinale in fila per il canadese, che non rischia molto con il croatoe tenendo sotto controllo qualsiasi tentativo di ritorno del vincitore di Cincinnati; per Fritz invece nessuna fatica poiché Nick Kyrgios si è ritirato dal torneo pochi minuti prima della sfida a causa di un infortunio, annunciandolo al pubblico scendendo in campo e, di conseguenza, tirandosi fuori anche dal torneo di doppio con Thanasi Kokkinakis. Lo statunitense ringrazia e guadagna altri punti nella Race, dove è ora situato al decimo posto e con la possibilità, in caso di vittoria, di issarsi fino alla settima piazza superando Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz ed Alexander Zverev.

ATP TOKYO 2022, RISULTATI 7 OTTOBRE

F. Tiafoe b. M. Kecmanovic 6-0 6-4

S. Kwon b. P. Martinez 6-3 6-0

T. Fritz b. N. Kyrgios ritirato

D. Shapovalov b. B. Coric 6-4 6-3

