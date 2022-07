Tutto in una sera per Franco Agamenone. L’italoargentino, in un sol colpo, centra la prima vittoria sul tour ATP maggiore e il primo successo su un top 100 del ranking mondiale. A cadere al cospetto del nativo di Rio Cuarto, che gioca per l’Italia dal 2020, è il serbo Laslo Djere. 7-6(8) 2-6 7-5 il punteggio finale di un match dai mille risvolti e durato due ore e 57 minuti. Al secondo turno ci sarà uno degli argentini di maggiore prospettiva futura, Sebastian Baez.

Il primo set vede subito partire Agamenone in una maniera sorprendente per gli avventori del Campo 1: dopo il break immediato di Djere che vale lo 0-2, è lui a reagire con forza. Sono quattro i giochi di fila che conquista, togliendo dunque due volte il servizio al serbo, una a zero, l’altra al termine di una vera lotta. Sul 5-4, però, l’italoargentino trema e subisce il controbreak a 30, per poi farsi trascinare al tie-break. Qui Agamenone è bravissimo a non demordere, cancellando uno dopo l’altro cinque set point, di cui tre consecutivi. Sul 7-8, poi, è lui a chiudere i conti dopo oltre un’ora di lotta.

Le scorie del parziale d’apertura si riversano chiaramente sul secondo, nel quale è Djere a partire decisamente meglio e a trovare, alla terza chance, la forza di strappare la battuta al suo avversario. Agamenone una chance di controbreak ce l’ha subito, ma non la sfrutta e, di lì, non tiene più il ritmo del serbo, che se ne va e allunga il match con un 6-2.

L’andamento del terzo set ha i contorni del thriller. Djere vola subito via, con un break nel gioco iniziale, ma l’italoargentino si riprende il maltolto a 15 nel quarto. Il serbo si riprende il vantaggio nel proverbiale settimo game, vinto ai vantaggi, ma all’atto di chiudere finisce nel pieno di un parziale monumentale di Agamenone, che dal 3-5 infila una sequenza spettacolare di 16 punti a 4 che gli vale la prima vittoria sul circuito maggiore.

Se c’è una statistica che, più di tutte, racconta il match, è quella relativa ai punti vinti sulla seconda. Se Agamenone si tiene su un tutto sommato discreto 50%, non riesce a essere altrettanto efficace Djere (39%). Alla fine dei conti, però, la gioia non si misura, almeno questa sera e per il vincitore, sui numeri.

