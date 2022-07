Umago (Croazia) - Nel derby azzurro sulle rive dell'Adriatico Marco Cecchinato domina Lorenzo Musetti, - Nel derby azzurro sulle rive dell'Adriaticodomina reduce dal primo titolo della carriera ad Amburgo : sul Centrale di Umago finisce 6-4 6-3 in un'ora e 15 minuti. Il tennista siciliano vola così ai quarti di finale e attende il vincente di Agamenone-Baez.

La cronaca del match

I 32 gradi della costa istriana fanno da contorno allo scontro fraticida remake del terzo turno del Roland Garros 2021 vinto dal toscano in cinque set. In sintesi: Musetti è scarico, spompato dalle fatiche dell'ultima settimana (lo confermerà poi lui stesso in conferenza, "ero vuoto mentalmente e fisicamente"), Cecchinato al contrario è in gran forma e si sta riscattando dopo un periodo buio (è il suo primo quarto di finale raggiunto dopo 14 mesi). Il primo set è la fiera del break, addirittura 5, due per parte. Quello decisivo, in chiusura, è dell'allievo di Massimo Sartori: 6-4. La sfida sul rovescio a una mano è alla pari sul Goran Ivanisevic, ma sono gli spostamenti che creano problemi a Musetti: se ne accorge quasi subito il siciliano che abbonda con le palle corte. Nel secondo parziale Cecchinato mette subito la freccia nell'unica palla break concessa da ambo le parti. Il n° 31 del mondo (che mette nel mirino gli US Open da testa di serie in chiusura di stagione) prova in ogni modo a rientrare in partita, ma non ce n'è: il 29enne palermitano è un muro e chiude i conti dopo poco più di un'ora. Negli spettatori rimane negli occhi il duello a rete a suon di smorzate vinto dal toscano con annesso sorriso da una parte e dall'altra della rete. Rispetto e amicizia racchiusi nel messaggio lanciato da Musetti nel post match nella pancia del Centrale: "Sono contentissimo per Marco, perdere non è mai bello, ma farlo con un amico fa meno male". Chapeau.

