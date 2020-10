Lorenzo Sonego stupisce il mondo del tennis con un successo roboante per dimensioni e avversario, una di quelle imprese che fanno la storia del tennis italiano e non solo. Il 6-2 6-1 inflitto al numero uno del mondo Novak Djokovic è da libro dei record.

Sonego infligge a Djokovic la peggior sconfitta di sempre in un match al meglio dei tre set: Safin, agli Australian Open 2005, aveva concesso lo stesso numero di game (tre). Un'altra epoca, un'altra storia e una sfida al meglio dei cinque non paragonabile a quella di Vienna. Not so bad se consideriamo che il Djoker a livello ATP ha disputato 1122 match in carriera.