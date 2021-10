Tabellone che definire stellare è forse anche poco, quello dell’ATP 500 di Vienna che prenderà il via da lunedì alla Wiener Stadthalle, uno dei luoghi più rinomati e conosciuti tanto della capitale austriaca quanto dell’Austria stessa. Lo scorso anno Lorenzo Sonego vi ha trovato il più sensazionale dei colpi, demolendo Novak Djokovic per 6-2 6-1 e arrivando poi in finale, persa con il russo Andrey Rublev (quest’anno assente perché ha scelto San Pietroburgo, che è un 250).

Il torinese avrà subito un debutto non semplicissimo con il cileno Cristian Garin, con una prospettiva di secondo turno che lo opporrebbe al vincente tra il norvegese Casper Ruud e il sudafricano Lloyd Harris. Nello stesso spicchio di tabellone c’è Jannik Sinner, che trova una versione dell’americano Reilly Opelka meno letale di quest’estate, ma comunque pericolosa. In caso di successo, la strada per i quarti sarebbe tutt’altro che proibitiva. Nella stessa parte alta ci sono anche Fabio Fognini e Lorenzo Musetti: i due potrebbero incontrarsi al secondo turno, ma partono entrambi sfavoriti contro l’argentino Diego Schwartzman e il francese Gael Monfils. Grande attesa anche per il ritorno del numero 1 d’Italia, Matteo Berrettini, che esordirà con un qualificato ed è l’unico azzurro a giocare nella parte bassa del tabellone.

Tantissimi i confronti di grande qualità: spiccano su tutti quelli tra il greco Stefanos Tsitsipas e il bulgaro Grigor Dimitrov e tra Hubert Hurkacz e Andy Murray. In merito ai precedenti tra il polacco e lo scozzese c’è una curiosità non da poco: tutti e due si sono conclusi per 7-6(4) 6-3 a favore del numero 5 del tabellone, diretto avversario di Sinner per le ATP Finals. A tal proposito, sono in rotta di collisione il canadese Felix Auger-Aliassime e il britannico Cameron Norrie, ammesso che quest’ultimo si liberi del non semplice ungherese Marton Fucsovics.

ATP 500 VIENNA: IL TABELLONE

Parte alta

Tsitsipas (GRE) (1)-Dimitrov (BUL)

Lajovic (SRB)-Qualificato

Monfils (FRA)-Musetti (ITA)

Fognini (ITA)-Schwartzman (ARG) (8)

Ruud (NOR) (4)-Harris (RSA)

Sonego (ITA)-Garin (CHI)

Novak (AUT) (WC)-Qualificato

Opelka (USA)-Sinner (ITA) (7)

Parta bassa

Hurkacz (POL) (5)-Murray (GBR) (WC)

Alcaraz (ESP)-Evans (GBR)

Basilashvili (GEO)-Carreno Busta (ESP)

Qualificato-Berrettini (ITA) (3)

Auger-Aliassime (CAN) (6)-Berankis (LTU) (SE)

Norrie (GBR)-Fucsovics (HUN)

de Minaur (AUS)-Qualificato

Krajinovic (SRB)-Zverev (GER) (2)

