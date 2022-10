Si è conclusa da poco un’altra giornata dell’ATP 500 di Vienna. Sul cemento indoor austriaco si sono disputati oggi gli ultimi sei ottavi di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. il russo Daniil Medvedev (n.1 del seeding), uscito vittorioso dalla sfida contro l’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 6-3 6-3. Sul cemento indoor austriaco si sono disputati oggi gli ultimi sei ottavi di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passa il turno Jannik Sinner. L’azzurro (testa di serie n.6) sconfigge l’argentino Francisco Cerundolo per 7-5 6-3 e si regala il quarto di finale contro(n.1 del seeding), uscito vittorioso dalla sfida contro l’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 6-3 6-3. L’italiano proverà dunque a sconfiggere per la prima volta in carriera il nativo di Mosca , dato che fino ad adesso il classe 1996 ha sempre avuto la meglio (tre vittorie in altrettanti scontri diretti).

Dopo la vittoria nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, Borna Coric batte nuovamente il greco Stefanos Tsitsipas (n.2 del torneo) con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(4) ed entra tra i migliori otto del torneo austriaco. Il croato sfiderà ai quarti il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.5), che oggi ha superato il finlandese Emil Ruusuvuori per 7-5 4-6 6-3. Negli altri incontri di giornata il bulgaro Grigor Dimitrov sconfigge a sorpresa il russo Andrey Rublev (n.3 del seeding) per 6-3 6-4, mentre lo statunitense Marcos Giron supera il britannico Cameron Norrie (n.7 del torneo) per 6-3 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

D. Medvedev (RUS) (1) – D. Thiem (AUT) 6-3 6-3

J. Sinner (ITA) (6) – F. Cerundolo (ARG) 7-5 6-3

G. Dimitrov (BUL) – A. Rublev (RUS) (3) 6-3 6-4

M. Giron (USA) – C. Norrie (GBR) (7) 6-3 6-4

H. Hurkacz (POL) (5) – E. Ruusuvuori (FIN) 7-5 4-6 6-3

B. Coric (CRO) 6-4 6-4 – S. Tsitsipas (GRE) (2) 4-6 6-4 7-6

QUARTI DI FINALED. Medvedev (RUS) (1) – J. Sinner (ITA) (6)

G. Dimitrov (BUL) – M. Giron (USA)

D. Evans (GBR) – D. Shapovalov (CAN)

H. Hurkacz (POL) (5) – B. Coric (CRO)

