blockbuster consistente nel secondo turno tra il canadese Denis Shapovalov e l’americano Taylor Fritz. Ed è proprio “Shapo” a prendersi la ribalta: 6-1 4-6 6-3 e quarti di finale raggiunti, dove sfiderà il britannico Daniel Evans, autore di un molto più semplice 6-2 6-2 sul russo Karen Khachanov. Tra i due, nei precedenti, è Evans che comanda 3-1 (2-1 per l’ATP). Nel giorno in cui Jannik Sinner conclude senza problemi l’esordio di primo turno contro il cileno Cristian Garin al torneo ATP 500 di Vienna, arrivano anche diverse indicazioni dai primi turni di scena dalle parti della Wiener Stadthalle, impianto tra i più suggestivi d’Austria e d’Europa. In particolare, il clou arriva alla sera, con ilconsistente nel secondo turno tra il canadesee l’americano. Ed è proprio “Shapo” a prendersi la ribalta: 6-1 4-6 6-3 e quarti di finale raggiunti, dove sfiderà il britannico, autore di un molto più semplice 6-2 6-2 sul russo. Tra i due, nei precedenti, è Evans che comanda 3-1 (2-1 per l’ATP).

A livello di primi turni, posta la tranquillità per Sinner, anche Daniil Medvedev la ostenta in maniera chiara. Il russo sconfigge il georgiano Nikoloz Basilashvili, la cui vicenda giudiziaria si è risolta con l’assoluzione dalle accuse di violenza domestica, per 6-2 6-2. In premio per lui c’è Dominic Thiem, ed è una sfida che alla Stadthalle si attende non poco: si replica la finale delle ATP Finals 2020, vinta da Medvedev.

Ad

Avanza anche Stefanos Tsitsipas, anche se il greco fa fatica nel primo set contro il padrone di casa Dennis Novak: break e controbreak sul 3-3 e 4-3, poi 7-6(2) e rivincita di Cincinnati con il croato Borna Coric prenotata. Sarà invece Marcos Giron l’avversario del britannico Cameron Norrie: per lui 6-4 6-2 sull’olandese Tallon Griekspoor.

ATP, Vienna Sinner, rientro felice: Garin spazzato via in due set 19 ORE FA

Rublev-Shapovalov, che battaglia! La spunta al russo al 5°, gli highlights

ATP, Vienna Sonego subito fuori a Vienna: passa Emil Ruusuvuori IERI ALLE 15:49