dal 2 all'8 agosto. Il mancino di Manacor, che si sta già allenando sul duro, sembra assolutamente focalizzato sugliUS Open. Una scelta che sembra una dichiarazione d'intenti. Rafa Nadal, assente a Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo , tornerà in campo a Washington DC, torneo 500 in programma sul cemento. Il mancino di Manacor, che si sta già allenando sul duro, sembra assolutamente

Per la prima volta in carriera Nadal prenderà dunque parte a questo torneo che inizia la settimana dopo la finale dei Giochi Olimpici. Atlanta, torneo 250 che si gioca in contemporanea a Tokyo, e Washington godranno così di tabelloni molto competivi. Non è un buon segnale per le Olimpiadi che hanno già visto molte rinunce.

Wimbledon Kyrgios: "Federer, Djokovic e Nadal sono come dei, ma..." 02/07/2021 A 14:47

Per quanto riguarda il mancino di Manacor, che tornerà così alle competizioni ufficiali dopo la semifinale del Roland Garros persa con Novak Djokovic , l'intento è chiaro: con il serbo a due passi dal 20esimo Slam a Wimbledon e in piena corsa per il Grande Slam (Golden se dovesse vincere anche l'oro olimpico), l'obiettivo è privarlo del titolo a New York e arrivarci nella miglior forma possibile.

Top 5: il colpi più spettacolari di Nadal al Roland Garros 2021

Tokyo 2020 Nadal rinuncia a Wimbledon e Tokyo: "Devo ascoltare il mio corpo" 17/06/2021 A 11:45