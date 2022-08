Nick Kyrgios devastante. conquista il titolo all’ATP 500 di Washington. Grazie a questo successo salgono a sette i trofei vinti in carriera dal nativo di Canberra. Da domani il tennista aussie sarà il devastante. L’australiano (n.63 del ranking) batte nettamente il giapponese Yoshihito Nishioka (n.96 al mondo) per 6-4 6-3 in un’ora e 23 minuti eGrazie a questo successo salgono a sette i trofei vinti in carriera dal nativo di Canberra. Da domani il tennista aussie sarà il nuovo numero 37 al mondo

Pronti, via e Kyrgios sale subito sul 2-0 grazie al break nel primo game. Nishioka prova a rientrare, ma spreca la palla del 3-3 e il suo avversario si porta dunque sul 4-2. A questo punto l’australiano non concede più niente e tira dritto fino al 6-4 che pone fine al set.

Il secondo parziale comincia come il primo e il nativo di Canberra vola quindi subito sul 2-0. Il giapponese cerca di rimettersi in gioco, ma anche in questo caso non riesce a ritrovare la parità. Kyrgios sale così senza troppi problemi sul 5-3 e poi, nel nono game, chiude il match rubando nuovamente il servizio al suo avversario (6-3).

Al termine dell’incontro sono 12 gli ace di Kyrgios contro i 3 di Nishioka. L’australiano finisce la partita con l’88% dei punti ottenuti con la prima in campo (contro il 71% del giapponese) e il 64% con la seconda (contro il 45% del suo avversario). I punti totali conquistati dai due tennisti sono 64 per Kyrgios e 50 per il numero 96 del ranking.

L'australiano si concede poi un lusso: quello di giocare la finale di doppio in coppia con Jack Sock e di vincerla: battuti Dodig/Krajicek 7-5 6-4 e l'australiano diventa il primo nella storia a vincere entrambi i trofei nella stessa edizione.

