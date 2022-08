Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Winston-Salem. Il tennista piemontese ha sfiorato l’accesso ai quarti dopo una prestazione coriacea contro l’americano Maxime Cressy. Alla fine è stato il numero 34 del mondo ad imporsi in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 7-6 dopo quasi tre ore di gioco.

La cronaca del match

Sonego ha chiuso la partita con nove ace contro gli undici dell’avversario, che ha commesso anche sette doppi falli. Cressy ha finito con 47 vincenti e l’85% dei punti vinti con la prima di servizio, concedendo solo una palla break all’italiano solo una palla break in tutto il match. Per Sonego ci sono comunque venticinque vincenti e quattordici errori non forzati, cinque in meno dell’americano.

Il primo set va via molto lineare, seguendo l’andamento dei servizi. L’unico pericolo per Sonego è una palla break proprio in apertura di match, ma il piemontese riesce ad annullarla. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto dal tennista di Torino per 7-4.

Purtroppo Sonego perde subito il servizio in apertura di secondo set. Dall’altra parte invece Cressy non concede nulla all’azzurro nei suoi turni di battuta, con il piemontese che fatica in risposta. L’americano ottiene un altro break nel settimo gioco e vince agevolmente il set per 6-2.

Il break in apertura di terzo set subito da Sonego sembra avere il sapore della condanna. Invece il piemontese gioca un quarto game eccezionale in risposta e trova il controbreak. Si va avanti lineari fino al secondo tie-break della partita, che questa volta viene vinto nettamente da Cressy per 7-3, con l’americano che stacca il biglietto per i quarti di finale.

