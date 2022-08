Buona la prima per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Winston-Salem. Il ligure si è qualificato per il secondo turno dopo aver sconfitto in due set il serbo Dusan Lajovic con un doppio 7-5 il serbo Dusan Lajovic dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Adesso per il nativo di Arma di Taggia ci sarà la sfida con il 20enne britannico Jack Draper, che ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000 a Montreal.

Una partita quella con Lajovic dove il servizio non è stato certamente protagonista, soprattutto nel primo set. Sono ben ventidue le palle break concesse in totale dai due tennisti. Fognini ha comunque tenuto un buona percentuale di punti vinti con la prima (74%). In totale il ligure ha vinto 82 punti contro i 71 dell’avversario.

La cronaca del match

Ottima partenza nel match per il numero 61 del mondo, che ha strappato il servizio subito all’avversario. La reazione di Lajovic, però, non si è fatta attendere, trovando l’immediato controbreak nel terzo gioco. Il serbo passa anche avanti nel settimo game, togliendo nuovamente la battuta al ligure. I break, però, si susseguono e ce ne sono altri tre consecutivi fino al 5-5, con Lajovic che spreca di servire per il set nel decimo game. Nel dodicesimo gioco Fognini strappa ancora il servizio al serbo e chiude il set in suo favore per 7-5.

La seconda frazione a differenza della prima segue l’andamento dei servizi. Non ci sono a sorprese palle break fino al decimo gioco, quando Fognini si procura due match point, ma non riesce a sfruttarli. Il ligure deve affrontare anche una palla break nel game successivo, ma si salva. Avanti 6-5, Fognini scappa sullo 0-40 nel dodicesimo game e questa volta Lajovic non può evitare il break. Al secondo match point il ligure chiude e conquista il set sul 7-5, qualificandosi per il secondo turno.

