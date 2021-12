Sportface, in diretta su YouTube e Facebook, Matteo Berrettini (la Coppa Davis. Intervistato da, in diretta su YouTube e Facebook, Numero 7 nella classifica ATP) si è raccontato tra i prossimi tornei come l'Australian Open e un grande obiettivo che solo qualche tempo fa sembrava un sogno:

AUSTRALIAN OPEN

"Sto bene, giocherò regolarmente ATP Cup ed Australian Open. L’anno scorso abbiamo sperimentato qualcosa di difficile, due settimane di quarantena come quelle del 2021 non le auguro a nessuno".

SUI VACCINI

"Ho la mia idea sui vaccini, ma è un discorso che apre tantissime parentesi ed io sono un tennista, quindi preferisco parlare di tennis. Io mi sono vaccinato e credo che da quel momento le cose siano andate meglio, quindi ritengo sensata la richiesta del governo australiano. Per me vaccinarsi è la cosa giusta da fare per far ripartire il mondo".

IL 2021 DELLO SPORT ITALIANO

"Sono diventato come i miei idoli. La copertina de L'Equipè mi ha messo i brividi. Mi impressiona pensare di essere diventato come gli atleti che guardavo quando ero piccolo. Gli ultimi anni sono passati velocissimi e quasi non me ne sono reso conto ma il duro lavoro ha pagato".

COPPA DAVIS

"Da sogno è diventata un obiettivo. abbiamo la fortuna di avere una rosa lunga ed una squadra forte. Siamo un grande gruppo e qualche settimana fa ho seguito i ragazzi da casa, mi sentivo con loro e con capitan Volandri ogni giorno. Possiamo farcela".

