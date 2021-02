Era una delle notizie più attese in Australia dopo che venerdì scorso, lo stato di Victoria, aveva previsto 5 giorni di lock-down per tutti a causa di poco più di una decina di casi di positività al Covid-19. Cinque giorni che evidentemente non hanno fatto registrare un’impennata nei numeri, ma che anzi hanno riportato la situazione alla normalità, cosi si può vedere dai soli 2 casi registrati nelle ultime 24 ore.