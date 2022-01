Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego saranno teste di serie, fari puntati anche su Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e il veterano Andreas Seppi, tra gli altri. Dopo giorgi frenetici contraddistinti dalla telenovela Djokovic , inizia il primo Slam dell'anno e Melbourne si prepara a vivere due settimane di grande tennis con il fiato sospeso: dal primo turno fino alla finalissima di domenica 30 gennaio tutto LIVE su Eurosport e Discovery +. Gli Australian Open 2022 vedranno darsi battaglia Daniil Medvedev, vincitore degli US Open e Alexander Zverev, "Maestro" di Torino, e poi Tsitsipas, il 20 volte campione Slam Nadal e Rublev e tanti altri. Con un occhio di riguardo andranno seguiti i nostri italiani:

In ambito femminile, lotta aperta per contendere lo scettro a Naomi Osaka, vincitrice nel 2021. Ashleigh Barty è sicuramente l'avversaria più accreditata: gioca in casa ed è numero 1 al mondo anche se a Melbourne non ha mai trionfato. Ma attenzione a Sabalenka, Muguruza, Krejcikova, Swiatek, e la vincitrice degli US Open, Emma Raducanu. Nel clan italiano, quattro nomi: Camila Giorgi, testa di serie, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+

Il calendario degli Australian Open 2022

I match del tabellone principale avranno luogo da lunedì 17 gennaio (per chiarezza nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 in Italia) a domenica 30 gennaio e ci saranno due sessioni: la sessione diurna del torneo inizia all'1:00 italiana (le 11:00 del mattino a Melbourne), mentre quella notturna comincia alle ore 9:00 italiane (le 19:00 a Melbourne).

Day 1: lunedì 17 gennaio - Primo turno

Day 2: martedì 18 gennaio - Primo turno

Day 3: mercoledì 19 gennaio - Secondo turno

Day 4: giovedì 20 gennaio - Secondo turno

Day 5: venerdì 21 gennaio - Terzo turno

Day 6: sabato 22 gennaio - Terzo turno

Day 7: domenica 23 gennaio - Ottavi di finale

Day 8: lunedì 24 gennaio - Ottavi di finale

Day 9: martedì 25 gennaio - Quarti di finale

Day 10: mercoledì 26 gennaio - Quarti di finale

Day 11: giovedì 27 gennaio - Semifinali femminili (sessione alle 09.30)

Day 12: venerdì 28 gennaio - Semifinali maschili (non prima delle 04.30 ed alle 09.30)

Day 13: sabato 29 gennaio - Finale femminile (alle 09.30)

Day 14: domenica 30 gennaio - Finale maschile (alle 09.30)

Australian Open in ESCLUSIVA su Eurosport e Discovery +

Gli Australian Open saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il torneo australiano sarà trasmesso anche in streaming su Discovery + con una copertura totale dei campi. Con Discovery + potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi l'ultimo Slam stagionale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli Australian Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del primo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

