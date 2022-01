8.55 - Come cambia il tabellone degli Australian Open?

Tennis Australia deve ancora fornire una risposta a proposito della decisione del governo. Con Djokovic escluso dal torneo, Andrey Rublev prenderebbe il suo slot nel match contro Kecmanovic.

8.50 - Possibile un processo-blitz

"Gli avvocati di Djokovic stanno ancora valutando le opzioni legali. Hanno ricevuto i documenti alle 18:03, dopo la decisione di Hawke. Se fanno appello, vogliono un processo semplificato con tempi ridotti per le osservazioni scritte e le prove verbali. Vogliono che il processo sia completato entro domenica", scrive Paul Sakkal di The Age.

8.15 - Si prepara l'appello

Gli avvocati di Djokovic ovviamente stanno già preparando l'appello contro la decisione del ministro dell'Immigrazione Alex Hawke. Se Djokovic non si appella con successo alla decisione, potrebbe essere bandito dall'Australia per tre anni.

8.10 - E ora che succede?

Ricorso in arrivo, quasi certamente. Se Djokovic non impugna la decisione in tribunale sarà immediatamente espulso dal Paese.

8.00 - UFFICIALE! Cancellato il visto a Djokovic!

Il ministro dell'Immigrazione Alex Hawke ha usato il suo potere personale per annullare il visto di Novak Djokovic. Ecco il testo del comunicato ufficiale

“Oggi ho esercitato il mio potere ai sensi della sezione 133C (3) della legge sulla migrazione per annullare il visto detenuto dal sig. Novak Djokovic per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che ciò era nell'interesse pubblico. Questa decisione ha fatto seguito alle ordinanze del Circuito Federale e del Tribunale della Famiglia del 10 gennaio 2022, che annullavano una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale. Nel prendere questa decisione, ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Dipartimento degli affari interni, dall'Australian Border Force e dal signor Djokovic. Il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell'Australia, in particolare in relazione alla pandemia di COVID-19".

7.40 - Poche possibilità di ricorso in caso di annullamento

"Realisticamente, a meno che il ministro non commetta un errore procedurale, non rispetti i termini della legge e a meno che la decisione non abbia davvero alcuna base, è improbabile che il signor Djokovic abbia successo", ha affermato il dottor Janina Boughey, professoressa associata di diritto pubblico dell'Università del New South Wales di Sydney al 'Sydney Morning Herald'.

7.22 - Spunta un passaporto diplomatico

Secondo Sky Australia, un passaporto diplomatico rilasciato a Novak Djokovic 11 anni fa potrebbe essere la chiave per evitare l'espulsione dall'Australia. L'ambasciata serba ha confermato che Djokovic era in possesso sia di un normale passaporto serbo che di uno diplomatico a lui assegnato dopo il successo della Coppa Davis 2011 della Serbia. La risposta del dipartimento degli affari esteri e del commercio australiano: "I passaporti diplomatici non conferiscono al titolare alcun diritto o privilegio speciale. I singoli paesi possono conferire, a loro discrezione, determinati diritti e privilegi ai titolari di passaporti diplomatici e ufficiali".

7.15 - Djokovic continua ad allenarsi

Intanto Novak Djokovic continua ad allenarsi - questa volta sul Melbourne Park - per cercare di recuperare la forma persa in questi giorni in cui è stato bloccato in hotel in attesa di giudizio: ricordiamo infatti che Nole è stato inserito nel tabellone principale degli Australian Open e che, se queste famose decisioni nei suoi confronti non arriveranno, scenderà in campo per vedersela con il connazionale Miomir Kecmanovic al 1° turno.

Novak Djokovic Credit Foto Getty Images

7:00 - Nessuna decisione su Djokovic

"E siamo ancora qua..." La saga-Djokovic continua: non ci sono ancora decisioni ufficiali nei confronti del numero 1 del mondo del tennis, ancora in attesa di sapere se il suo visto sarà cancellato per la seconda e ultima volta, impedendogli così di disputare lo Slam che potrebbe regalargli la vittoria n.21, un record. Gli occhi sono puntati sul Ministro dell'Immigrazione, quell'Alex Hawke che ormai è diventato un dilemma anche per i giornalisti presenti in Australia...

