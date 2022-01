Novak Djokovic sarà ai nastri di partenza dell’Australian Open oppure rinuncerà? La domanda resta ancora senza risposta ma come ha anche tenuto a puntualizzare il CEO del major australiano, Craig Tiley il tempo ora è tiranno ed è solo questione giorni per conoscere la risposta a questo interrogativo.

C'è ancora molto da fare e penso che nei prossimi giorni ne sapremo di più – ha spiegato Tiley alla rete australiana Nine Network - Per quanto riguarda lo stato relativo a Djokovic, penso che avremo un quadro molto più chiaro nei prossimi giorni, altrimenti si sta facendo piuttosto tardi per presentarsi e giocare agli Australian Open. Abbiamo ancora alcuni voli charter in arrivo fino alla fine di questa settimana e poi tutti i giocatori saranno qui”.

Di sicuro c’è che per il momento il numero uno del mondo non ha rilasciato alcuna dichiarazione in riferimento al proprio stato di salute e non ha confermato se si è sottoposto o meno alla vaccinazione contro il Covid-19. L’altra certezza è che, nonostante i rumors riguardo una possibile esenzione ad hoc, il governo australiano per bocca del vicepremier James Merlino, ha smentito tale eventualità. “Le esenzioni mediche non sono una scappatoia per i giocatori di tennis privilegiati".

Papà Djokovic: "Perché Nole a queste condizioni non farà l'Aus Open"

