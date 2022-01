La sessione serale dell'Australian Open riserva destini opposti alle campionesse Slam: la Rod Laver Arena è un red carpet per Simona Halep che, finalista a Melbourne nel 2018, chiude il centrale travolgendo in un'ora la malcapitata brasiliana Beatriz Haddad Maia 6-2 6-0. Halep - che quest'anno ha già vinto il Melbourne Summer, mostrando un pieno recupero dopo qualche mese precario nel 2021 - avanza al terzo turno dove, invece della Raducanu, troverà Danka Kovinic. Una sorpresa per tutti, dato che la ventisettenne montenegrina non era mai stata al terzo turno di uno Slam.

Cos'è successo a Emma Raducanu? Ha sofferto molto di vesciche alla mano destra, che è quella quella dell'impugnatura, ma non basta per spiegare l'eliminazione della campionessa in carica dello US Open. A diciannove anni, per ripararsi dalle mille luci di New York senza bruciarsi come un icaro, la britannica ha iniziato una nuova fase tecnica sotto l’egida del suo nuovo allenatore Torben Beltz.

Beltz non è molto conosciuto alle nostre latitudini perché sta lontano dai riflettori, famoso solo per essere il miglior custode dei segreti sul circuito, eppure è un personaggio unico che con Angelique Kerber, forgiata dai diciassette anni della migliore difensora del circuito, scommetteva cose tipo lanci in paracadute. Ecco, Angie e Beltz si sono separati quando lei era numero al mondo dopo aver vinto il suo secondo Slam a New York...

... E rieccoci a New York crocevia splendidamente infido della Raducanu, che avrà bisogno della sapienza tecnica ed emotiva di Beltz per resettare la sua festa Diciottesimo a Flushing Meadows, costruendosi una carriera da donna (già) vincente.

