Il match più atteso della notte nel tabellone femminile era quello di Aryna Sabalenka. La testa di serie n°2 veniva da due turni complicati e da tanti problemi al servizio. Contro Marketa Vondrousova era quindi una partita delicata per la tennista bielorussa, che è però riuscita a trovare una buona partita, più solida del previsto in battuta e sicuramente in crescita dopo le difficoltà degli scorsi giorni. Sabalenka ha comunque impattato 10 doppi falli e perso il primo set, ma è riuscita a venire fuori dal match tutto sommato piuttosto agilmente: 4-6 6-3 6-1 il punteggio che vale alla seconda forza del seeding gli ottavi di finale. Troverà Kaia Kanepi.

La tennista estone riesce infatti, a 36 anni, a sfatare il tabù Melbourne. In carriera aveva giocato i quarti di finale degli altri slam, ma non aveva mai passato il terzo turno in Australia. Kanepi centra gli ottavi vincendo il rimonta il match sulla sorpresa di questa prima settimana: la wild card Maddison Inglis. Kanepi si è imposta per 2-6 6-2 6-0.

Chi continua a viaggiare forte ed è ormia alla nona partita consecutiva vinta tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa, è Simona Halep. La romena, finalista qui nel 2018, ha spazzato via i sogni di gloria di Danka Kovicinic, giustiziere al turno precedente di Emma Raducanu. Un match senza storia: 6-2 6-1 a favore della Halep, fin qui autrice di un percorso netto dove ha regolato con grande autorità tutte le sue avversarie. Alla portata, certo. Ma non banale è la facilità con cui ha ottenuto i risultati.

Halep sfiderà Cornet agli ottavi. La francese, dopo lo scalpo della testa di serie n°3 Muguruza, non prosegue la sua corsa con una vittoria in rimonta su Zidansek: 4-6 6-4 6-2 il punteggio con cui Cornet si è regalata la seconda settimana qui a Melbourne; un traguardo che non raggiungeva in Australia addirittura dal 2009, 13 anni fa.

L’altro ottavo di finale sarà quello tra Collins e Mertens. La belga non ha problemi nel gestire la resistenza della cinese Zhang infilando un comodo doppio 6-2. Decisamente più tirato il match tra la Collins e la promessa Clara Tauson. L’americana, qui semifinalista in carriera, è riuscita a venire a capo dell’esuberanza della danese, che ha però servito abbastanza male lungo tutto l’arco del match. Passa Collins per 4-6 6-4 7-5.

L’ultimo ottavo della parte bassa del tabellone sarà tra le vincenti degli ultimi due match in programma in sessione serale: Swiatek-Kasatkina e Cirstea-Pavlyuchenkova.

