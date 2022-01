Sanciti i primi quarti di finale nella parte alta del tabellone, il day 8 di Melbourne ha emesso verdetti anche per quanto riguarda la parte bassa.

Collins ribalta Mertens

Nel match d’apertura sul Centrale, uno dei più lottati del torneo, l’americana Danielle Collins ha prenotato il primo slot di giornata per i quarti di finale. La numero 27 del seeding ha firmato l’upset sulla numero 19 Elise Mertens in 2 ore e 51 minuti. Un 4-6 6-4 6-4 di rimonta, in cui la racchetta a stelle e strisce ha battagliato non solo con la belga (che ha imposto ben 8 ace nel match), ma soprattutto con se stessa (41 errori non forzati a fronte di 45 vincenti) e con un dolore alla schiena accentuatosi a partire dal secondo set.

Il fatto che l’americana abbia avviato la rimonta proprio in questo parziale è indicativo della supremazia tecnica riversata in campo: Collins ha mantenuto calma glaciale in qualsiasi fase del match tranne che a servizio (debole il 53% delle prime tenute in campo), riuscendo a insidiare la battuta della belga con ben 18 palle break nel match. Di certo, la sua condizione fisica sarà la variabile principale da monitorare in un matchup ostico contro Cornet.

Una commovente Cornet vince il braccio di ferro con Halep

Sarà proprio la francese a sfidare la Collins: la favola da late bloomer di Alizé Cornet continua ai quarti di finale, dopo una vittoria di muscoli su una Simone Halep decisamente fuori fase. La 32enne sta giocando il suo miglior tennis, e il 6-4 3-6 6-4 finale è un attestato di solidità ed euforia allo stesso tempo. Certo, la Cornet non ha vinto solo col fisico: la francese passa in vantaggio due volte nel primo set, salvo poi farsi recuperare al game successivo dalla rumena. Ingiocabile per gran parte del match, Cornet ha messo in ginocchio la Halep grazie ad intensità e variazioni sorprendenti per il suo grado di ranking. Alla fine del 1° parziale, ad Halep trema il polso: un errore clamoroso a rete propizia il sorpasso decisivo della francese, che sigilla il 1° set sul 6-4.

Visibilmente accaldata e sofferente sulle gambe, la visione di Halep rischia di annebbiarsi irrimediabilmente nel secondo set: prima un suo break a freddo del primo game poi il ritorno di Cornet, che a un certo punto si trova per le mani la palla di un clamoroso 4-1. Ma proprio sul più bello, il fattore caldo decide di colpire anche la francese. L’effetto degli integratori permette ad Halep di sopravvivere e di sperare nella ribalta: la rumena infila 5 game consecutivi su una Cornet infragilita dalla fatica.

Il terzo set è l’unico a giocarsi con armi pari: le due tenniste battagliano in duelli prolungati, dai quali la tignosa francese emerge vincitrice sulla lunga. Lo strattone decisivo arriva al settimo game, quando Cornet si guadagna una palla break con un chirurgico dritto lungolinea; Halep consegna il break colpendo il nastro, e da lì non riesce più a rialzarsi. Cornet approda per la prima volta in carriera al quarto di finale di uno Slam.

