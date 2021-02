Non essendo potuto partire per l'Australian Open, perché positivo al covid (non avrebbe potuto fare i 14 giorni consecutivi di quarantena sul posto), Andy Murray aveva 'virato' iscrivendosi al Challenger di Biella. Il doppio campione olimpico (nel 2012 e 2016) era ovviamente la testa di serie n° 1 del torneo e, dopo un percorso netto, è stato però sconfitto in finale dall'ucraino Illya Marchenko che grazie al 6-2; 6-4 inflitto allo scozzese salirà alla 184esima posizione del ranking. Murray, che non vince un titolo ATP dall'ottobre 2019 (era l'Open di Anversa contro Wawrinka), salirà invece alla posizione 119.