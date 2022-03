L’esclusione di Russia e Bielorussia da Coppa Davis e Billie Jean King Cup 2022 provoca un importante numero di cambiamenti in vista delle Finals in entrambe le situazioni. Si muove di più la competizione femminile, ma quella maschile riesce a inventarsi un mezzo pastrocchio. Andiamo a capire perché.

BILLIE JEAN KING CUP

In questo caso la Russia era qualificata di diritto, come vincitrice del 2021, alle Finals del 2022. Il posto lasciato vacante sarà preso dall’Australia, la più alta nel ranking tra le semifinaliste perdenti. Per questo, le aussie non giocheranno la qualificazione del 15 e 16 aprile, e la Slovacchia avrà un bye andando direttamente alle Finals. Allo stesso modo, il Belgio beneficerà del walkover automatico della Bielorussia.

In sostanza, ora le quattro selezioni automaticamente alle Finals sono: Svizzera, Australia (per diritto), Slovacchia e Belgio (una per bye, l’altra per sospensione dell’avversaria). Gli altri sette Paesi qualificati verranno dal turno di playoff, e a loro si unirà il Paese organizzatore, che è ancora da annunciare.

COPPA DAVIS

Qui la cosa si fa più complicata. Anche in questo caso la Russia deteneva il titolo, attraverso la sua federazione tennistica. Il suo posto verrà preso dalla Serbia (miglior perdente in semifinale per ranking), che però… già c’era, avendo precedentemente ricevuto una wild card. Per questo tale invito verrà girato a uno dei 12 Paesi perdenti nel turno di qualificazione del 4-5 marzo, vale a dire uno tra Ecuador, Romania, Finlandia, Colombia, Canada, Brasile, Slovacchia, Ungheria, Norvegia, Giappone, Repubblica Ceca, Austria.

Questa wild card sarà direttamente alle Finals “spezzettate”, visto che la fase a gironi sarà a settembre e il clou si terrà a novembre, insieme a Croazia (finalista 2021), Serbia e Gran Bretagna (che detiene l’altro invito), e ai 12 Paesi usciti vincitori dal playoff di qualificazione. Questi sono Argentina, Australia, Belgio, Francia, Germania, Italia, Kazakistan, Corea del Sud, Olanda, Spagna, Svezia e Stati Uniti.

Rimane il capitolo Bielorussia, che era impegnata nei playoff del Gruppo Mondiale I, ma ovviamente non lo può disputare. Il Messico ha ricevuto un walkover e giocherà direttamente a settembre per tentare di salire al turno di qualificazione del 2023. Contestualmente, l’Uzbekistan (miglior perdente, per ranking, nei playoff del Gruppo Mondiale I), viene sostanzialmente ripescato, mentre Cina e Thailandia potranno invece competere nel Gruppo Mondiale II.

